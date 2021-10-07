Борис Елкин поздравил учителей с профессиональным праздником

15:48, 05 октября 2021, ПАИ

Временно исполняющий обязанности главы администрации Пскова Борис Елкин поздравил псковичей с Днём учителя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

Борис Елкин подчеркнул, что учителя – строгие и мудрые, терпеливые и чуткие, добрые и неравнодушные люди. «Вы не только даете учащимся знания, вы учите их быть честными, верить в собственные силы и добиваться поставленных целей, делаете всё для того, чтобы они выросли гармонично развитыми, успешными людьми», – отметил сити-менеджер.

Он выразил учителям слова искренней признательности и глубокого уважения за профессиональное мастерство и безграничную преданность своему делу.

«Самые добрые чувства особой благодарности выражаю ветеранам педагогического труда за огромный вклад в дело воспитания и обучения нескольких поколений юных псковичей. Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, неиссякаемой энергии, творческих удач, исполнения желаний. Пусть благородный труд приносит вам только положительные эмоции и отличное настроение, пусть ваши ученики всегда радуют вас своими успехами, пусть на вашем профессиональном и жизненном пути будет много новых побед и достижений», – заключил Борис Елкин.