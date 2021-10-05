В Латвии могут ввести режим ЧС из-за коронавируса

16:14, 05 октября 2021, ПАИ

В Латвии могут ввести режим ЧС из-за коронавируса, сообщает rus.delfi.ee со ссылкой на министра здравоохранения страны Даниэля Павлютса.

Недавно на собрании коалиционных партий предложение о введении в Латвии строгих эпидемиологических ограничений для снижения заболеваемости коронавирусом получило поддержку. Позже Даниэль Павлютс сообщил, что речь может идти об объявлении чрезвычайной ситуации. По прогнозам министра, число пациентов с коронавирусом в больницах удвоится за ближайшие две недели.

Напомним, что из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации в Латвии объявлялся уже дважды.