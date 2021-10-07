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Общество

Комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела дело о фейковых сообщениях о нападениях на псковские школы

Стоп-кадр видео из университета в Перми

Сегодня состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Псковского района, на котором члены комитета рассмотрели дело учащегося псковского лицея, подозреваемого в распространении фейковых сообщений о стрельбе в псковских школах, сообщил собственный источник Псковского агентства информации.

Члены комиссии рассмотрели протокол УМВД России по городу Пскову от 24 сентября 2021 года об административном правонарушении, предусмотренном частью 9 статьи 13.15 «Злоупотребление свободой массовой информации» КоАП РФ в отношении учащегося 11 класса одного из псковских лицеев.

22 сентября 17-летний молодой человек распространил в соцсетях заведомо недостоверную информацию, создавшую угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности, – разместил голосовое сообщение о срыве уроков в его учебном заведении из-за вторжения вооруженного человека.

Комиссия установила, что в действиях подростка усматриваются признаки правонарушения, и постановила признать его виновным по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ и назначить лицеисту административное наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Кроме того, комиссией по делам несовершеннолетних молодой человек поставлен на профилактический учет.

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