Комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрела дело о фейковых сообщениях о нападениях на псковские школы

16:38, 05 октября 2021, ПАИ

Сегодня состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Псковского района, на котором члены комитета рассмотрели дело учащегося псковского лицея, подозреваемого в распространении фейковых сообщений о стрельбе в псковских школах, сообщил собственный источник Псковского агентства информации.



Члены комиссии рассмотрели протокол УМВД России по городу Пскову от 24 сентября 2021 года об административном правонарушении, предусмотренном частью 9 статьи 13.15 «Злоупотребление свободой массовой информации» КоАП РФ в отношении учащегося 11 класса одного из псковских лицеев.



22 сентября 17-летний молодой человек распространил в соцсетях заведомо недостоверную информацию, создавшую угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности, – разместил голосовое сообщение о срыве уроков в его учебном заведении из-за вторжения вооруженного человека.



Комиссия установила, что в действиях подростка усматриваются признаки правонарушения, и постановила признать его виновным по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ и назначить лицеисту административное наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Кроме того, комиссией по делам несовершеннолетних молодой человек поставлен на профилактический учет.