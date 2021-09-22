Кузыченко: Сообщения о стрельбе в школе №23 – полный фейк
Появившиеся в соцсетях сведения о якобы стрельбе в школе №23 в Пскове - «это полный фейк», заявила Псковскому агентству информации начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.
«Это совершенно не соответствует действительности, полный фейк! Со всеми директорами, коллективами учебных заведений города после событий в Перми проведены инструкции. Директора школ лично дежурят у входов в школы. Родители спокойно провожают и встречают своих детей», - заявила Анна Кузыченко.
Правоохранительные органы ведут работу по выявлению распространителей подобных фейков.
Подобная провокация в соцсетях появилась на фоне событий, произошедших в Перми 20 сентября. В этот день в результате нападения на университет 18-летнего стрелка Тимура Бекмансурова погибли шесть человек, ещё 28 пострадали.
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