Кузыченко: Сообщения о стрельбе в школе №23 – полный фейк

12:58, 22 сентября 2021, ПАИ

Появившиеся в соцсетях сведения о якобы стрельбе в школе №23 в Пскове - «это полный фейк», заявила Псковскому агентству информации начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

«Это совершенно не соответствует действительности, полный фейк! Со всеми директорами, коллективами учебных заведений города после событий в Перми проведены инструкции. Директора школ лично дежурят у входов в школы. Родители спокойно провожают и встречают своих детей», - заявила Анна Кузыченко.

Правоохранительные органы ведут работу по выявлению распространителей подобных фейков.

Подобная провокация в соцсетях появилась на фоне событий, произошедших в Перми 20 сентября. В этот день в результате нападения на университет 18-летнего стрелка Тимура Бекмансурова погибли шесть человек, ещё 28 пострадали.