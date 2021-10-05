Пять улиц в Печорском районе отремонтировали по нацпроекту

16:41, 05 октября 2021, ПАИ

Пять улиц в Печорском районе отремонтировали по дорожному нацпроекту. Об этом сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В нормативное состояние приведены пять улиц в четырех населенных пунктах: улица Совхозная в Печорах, улица № 1 в деревне Залесье, улицы Школьная и Комсомольская в деревне Лавры и улица Советская в Новом Изборске.

Подрядная организация ООО «Печорыагродорстрой» завершила ремонтные работы на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Печорском районе. Приемочная комиссия оценила качество ремонта и подписала акт ввода объектов в эксплуатацию.

На данную работу из областного и федерального бюджета было выделено 36,5 млн рублей. Ремонтом дорожного полотна и обустройством обочины занималась подрядная организация ООО «Печорыагродорстрой».