Внеочередная сессия Псковской гордумы состоится 6 октября

16:49, 05 октября 2021, ПАИ

Внеочередная 56-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва пройдет в зале заседаний Псковской городской Думы 6 октября в 16:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

В повестке один вопрос, который посвящен внесению изменения в решение Псковской городской Думы №1661 от 28 сентября 2021 года «О проведении конкурса на замещение должности главы администрации города Пскова».

Докладчиком выступит глава города Елена Полонская.