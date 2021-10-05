«Главная тема»: псковичка полетела в космос

17:25, 05 октября 2021, ПАИ

Сегодня впервые в истории России и мира псковичка полетела в космос. Юлия Пересильд - известная актриса, уроженка Пскова, выпускница 24 школы - вместе с кинорежиссером Климом Шипенко и сопровождающим их профессиональным космонавтом Антоном Шкаплеровым ровно в 11:55 отправилась на Международную космическую станцию для съемок эпизодов художественного фильма «Вызов».

ПАИ собрало комментарии известных псковичей, «Главная тема» вспомнила, как Псков связан с космосом.