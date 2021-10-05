48 фонарей заменили в посёлке Локня

21:27, 05 октября 2021, ПАИ

На прошедшей неделе на улицах поселка Локня заменили 48 фонарей. Об этом ПАИ сообщил корреспондент газеты «Восход».

Проблемой остается освещение улиц в поселке, так как постоянно идут обращения жителей о часто перегорающих фонарях на улицах, о недостаточном количестве фонарей. Как отметил глава администрации городского поселения Станислав Андреев, в текущем году продолжается работа по замене старых фонарей на энергосберегающие, что позволит сэкономить денежные средства и более эффективно их использовать.



«Большое количество фонарей сразу администрация городского поселения не может закупить и заменить, все будет зависеть от поступления денежных средств, замену будем проводить постепенно, —сказал Станислав Андреев. — В первую очередь выполняются письменные заявки жителей поселка».



Так, наибольшее количество фонарей заменили на улице Первомайской — 9: 4 — от КДЦ до администрации района, 2 — от прокуратуры до улицы Шарикова, 3 — в конце улицы.



Больше всего заявок было с улицы Чкалова, там заменили 3 фонаря, с улицы Социалистическая, где тоже заменили 3 фонаря. По 2 старых фонаря заменены на энергосберегающие на улицах: Победы, Чайковского, Пролетарская, Комсомольская, Молодежная, переулках Юбилейном, 2-м Октябрьском, Н.Свинцова, Школьном, площади Ленина. Также заменены перегоревшие фонари на улицах: Старобазарная, Пионерская, Шарикова, Полевая, А.Евстифеенкова, переулках Колхозном, 2-м Социалистическом.



Работа будет продолжена. Формируется заявка на замену 50 перегоревших фонарей.