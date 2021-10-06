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Общество

Власти Петербурга будут следить за передвижением жителей для «профилактики правонарушений»

Картина Васи Ложкина «Родина слышит».

Следить за перемещением жителей Петербурга будут с помощью сим-карт. Об этом сообщаает «Фонтанка».

Городские власти ищут подрядчика на оказание услуг по предоставлению доступа к геоаналитическим данным мобильных операторов о перемещениях жителей. Соответствующий аукцион разместили на сайте госзакупок. Начальная максимальная цена контракта составляет 35,2 млн рублей.

Подведомственное городскому комитету по информатизации и связи учреждение планирует анализировать данные мобильных операторов, чтобы знать о численности рабочего населения, месте проживания и работы, а также отслеживать динамику перемещения людей между районами. Будет также известен их пол, возраст и примерный доход.

Все это, как указано в техническом задании, позволит производить профилактику преступлений за счет усовершенствования системы «Безопасный город». Данные также будут передавать в органы власти для улучшения управления городом, в частности транспортом.

Собирать информацию будут и по туристам. Власти рассчитывают отслеживать их количество и траты для усовершенствования туристической среды.
Финансировать системубудут из бюджета Петербурга. Конкурсный отбор на заключение контракта объявлен 4 декабря, окончание подачи заявок на участие в нем произойдет 12 октября.

 

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