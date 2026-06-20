«Шум города»: выставка работ студентов-дизайнеров ПсковГУ открылась в библиотеке
Открытие выставки живописи и цифровой графики «Шум города» состоялось в библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове. Экспозиция – результат творческого эксперимента студентов третьего курса направления «Дизайн» ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
«Фотография, живопись, плакаты, коллажи – наши студенты собрали город заново и предлагают зрителю не просто смотреть, но и прислушиваться к пространству», – отметили в ПсковГУ.
Выставка работает в библиотеке до 26 июля. Вход свободный.
Стартовала регистрация на смену молодёжного лагеря «Трилучье» при Псково-Печерском монастыре