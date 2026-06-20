Рука об руку уже 50 лет: в Печорах чествовали золотых юбиляров

22:41, 20 июня 2026, ПАИ

«Золотой» юбилей совместной жизни празднуют печеряне Николай и Галина Кузнецовы. Сегодня, спустя 50 лет, для них снова звучит свадебный марш и поздравления от родных и друзей, пишет газета «Печорская правда».

Заместитель главы Печорского округа Татьяна Михайлова от имени губернатора региона Михаила Ведерникова вручила семье Кузнецовых региональную медаль «50 лет совместной жизни» и цветы от главы округа Валерия Зайцева.

«Николай Николаевич и Галина Ивановна смело идут рука об руку вот уже 50 лет, воспитали двоих детей, а сейчас радуются четырем внукам», – отметили в газете.