Стартовала регистрация на смену молодёжного лагеря «Трилучье» при Псково-Печерском монастыре

21:16, 20 июня 2026, ПАИ

Молодёжный центр «Трилучье» приглашает всех желающих в возрасте от 18 до 35 лет провести Успенскую смену в православном молодёжном лагере на территории паломнического центра при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Смена пройдёт с 23 по 30 августа, сообщается на сайте Псковской епархии.

В этом году лагерь рассчитан на 100 человек. Участников смены ждут лекции, богослужения и молитвы, послушания и мастер-классы, экскурсии, активный отдых и развлечения.

Условия регистрации можно узнать на сайте Псковской епархии.