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Общество

Олимпиадный трек ПсковГУ объединил юных историков в Печорах

Заезд «Детство» Всероссийского проекта «Истоки. Школа» проходит в Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. В этом году проекту исполнилось пять лет, и всё это время ПсковГУ его стратегический партнёр, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Всероссийского проекта «Истоки. Школа»

В университете отметили, что олимпиадный трек включает в себя подготовку к Всероссийской олимпиаде школьников по истории от ведущих педагогов-историков. Участники разбирают задания высокого уровня сложности, работают с первоисточниками и погружаются в историю на углублённом уровне. Всё это подразумевает баланс теории и проектной работы.

«Для нас важно, что за пять лет трек в Печорах стал точкой притяжения для увлечённых историей ребят. Мы видим, как год от года растёт уровень подготовки участников, и гордимся тем, что ПсковГУ вносит вклад в их будущие победы», – отметил врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев.

В этом году трек объединил 40 школьников из 16 регионов России.

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