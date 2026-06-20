Премьера фильма о Герое России Николае Васильеве состоялась в Пскове

22:32, 20 июня 2026, ПАИ

Премьера очередного фильма, посвящённого Герою России, состоялась в Доме молодёжи в рамках проекта «Славе не меркнуть, подвигу жить». Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Гвардии майору Николаю Васильеву 20 июня исполнилось бы 48 лет. В этот день в зале собрались его супруга и дочь, родные других павших бойцов, ветераны, представители фонда «Защитники Отечества» и военнослужащие 76-й дивизии ВДВ.

«Свой последний бой майор принял 11 января 2023 года. Разведгруппа под его командованием скрытно прошла в тыл врага, вскрыла огневые точки и маршруты снабжения. При отходе столкнулись с превосходящими силами. Васильев передал координаты, приказал своим готовиться к бою, а когда положение стало критическим – велел уходить, а сам с тремя десантниками остался прикрывать отход», – написал глава региона.

Будучи тяжело раненным, он продолжал сражаться до последнего, пока товарищи не вышли к своим. «Вечная память и вечная слава нашему Герою», – заключил Михаил Ведерников.