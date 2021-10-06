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Общество

Ведерников: Динамика вакцинации пошла вверх

Динамика вакцинации пошла вверх, сообщил в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Благодарю всех, кто принял решение защитить себя и близких!» - написал глава региона.

5 октября первым компонентом вакцины привились сразу полтысячи псковичей. Всего первую прививку получили 185 тысяч 829 человек. Вторым компонентом вакцины привились 962 человека. Таким образом, 176 тысяч 922 человека завершили вакцинацию. 

Ревакцинировались 315 псковичей, всего - 5082.

Использовано 76,4% от поступившей в регион вакцины.

 

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