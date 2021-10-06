203 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Istagram, что ситуация с коронавирусом в регионе остаётся тревожная. Псковская область занимает пятое место в стране по заболеваемости covid-19.
За минувшие сутки 203 человека в регионе оказались поражены коронавирусом. 210 человек выздоровели. Умерло 2 человека.
С начала пандемии в Псковской оласти выявлено 51 578 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции.
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