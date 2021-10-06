203 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области

00:31, 06 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Istagram, что ситуация с коронавирусом в регионе остаётся тревожная. Псковская область занимает пятое место в стране по заболеваемости covid-19.

За минувшие сутки 203 человека в регионе оказались поражены коронавирусом. 210 человек выздоровели. Умерло 2 человека.

С начала пандемии в Псковской оласти выявлено 51 578 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции.