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Общество

Продукты с переизбытком соли, сахара и жиров будут маркировать красным

Роспотребнадзор взял в работу инициативу об обязательности маркировки продуктов питания разными цветами, пишет ТАСС.

Согласно новой мере, предложенной членами общественного совета при ведомстве, продукты, стоящие на полках магазинов, будут обозначать различными цветами на ценниках: в случае переизбытка соли, сахара и жиров их выделят красным, при нормальных значениях - зеленым.

«Речь идет о промышленно произведенных товарах, за исключением минеральной воды и специй. Идентификацию предполагается помещать не на упаковку продукции, а на ценники в обычных и онлайн-магазинах. Необходимые поправки могут быть внесены в правила продажи отдельных видов товаров, которые закреплены в постановлении правительства», - сообщили глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов и председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

Новая инициатива не потребует вложений от производителей, им не придется менять упаковку. Эксперт подчеркнул, что основная цель маркировки - снижение уровня неинфекционных заболеваний в России, в частности, уменьшение количества диагнозов «ожирение».

Однако ретейлер Metro заметил сложности в реализации идеи, отмечает издание. «Нет нормативно утвержденных критериев, что является повышенным содержанием, а что нет. Например, в соленой рыбе, конечно, содержится много соли, однако клиент вряд ли съест весь кусок за раз. Более того, возможно, если это единственная соль, которую он употребил за день, она окажется в пределах нормы», - пояснили в компании.

«Маркировка цветом может дезориентировать покупателей. Например, молочная полка может оказаться в «красной» зоне за счет того, что многие продукты на ней жирные: сливки, некоторые виды творога и сметаны, - считает исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. - Но это не делает продукцию вредной для потребителя. Покупатель должен понимать, что лишь избыточное потребление части продуктов может иметь для здоровья негативные последствия. Питание должно быть сбалансированным».

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