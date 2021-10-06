Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До +15 градусов прогреется воздух в Пскове 6 октября

6 октября в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков.  Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура днем +11...+16 градусов.

В Пскове температура днем +13...+15 градусов. В Великих Луках температура днем +13...+15 градусов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

06 октября 2021

Псковские студенты побывали на Всероссийском форуме студенческих педагогических отрядов в Краснодарском крае
06 октября 2021

40% россиян готовы пожертвовать выходными ради более высокой зарплаты
06 октября 2021

Названы парадоксы COVID-19
06 октября 2021

В России ужесточат наказание за изнасилование детей

06 октября 2021

Гидрологические исследования для последующего строительства моста начались в Пскове
06 октября 2021

Почти 552 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области
06 октября 2021

Псковичей предупредили об отключении воды в домах
06 октября 2021

Неизвестные подожгли грузовик в Куньинском районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...