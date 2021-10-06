До +15 градусов прогреется воздух в Пскове 6 октября
6 октября в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура днем +11...+16 градусов.
В Пскове температура днем +13...+15 градусов. В Великих Луках температура днем +13...+15 градусов.
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