До +15 градусов прогреется воздух в Пскове 6 октября

08:52, 06 октября 2021, ПАИ

6 октября в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура днем +11...+16 градусов.

В Пскове температура днем +13...+15 градусов. В Великих Луках температура днем +13...+15 градусов.