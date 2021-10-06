Спасатели помогли пассажирам катера, севшего на мель в Псковской области

09:27, 06 октября 2021, ПАИ

5 октября в 23:35 в МЧС поступило сообщение от очевидцев о севшем на мель катере в Логозовской волости вблизи деревни Устье. Поисково-спасательный отряд города Пскова выехал и доставил на место пассажиров, сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Также в 16:23 в Пыталово на улице Красноармейской в панельном пятиэтажном жилом доме произошло возгорание мусора в подвале. Вследствие пожара эвакуировали 18 человек, в том числе и двоих детей.

Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.