Неизвестные подожгли грузовик в Куньинском районе
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Фото: МЧС России по Псковской области
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Фото: МЧС России по Псковской области
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Фото: МЧС России по Псковской области
В 2:43 6 октября в деревне Каськово подожгли автомобиль «Урал», в котором выгорела изнутри кабина, также поврежден моторный отсек, сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.
Предположительная причина — поджог.
Правоохранительные органы занимаются проверкой и ищут подозреваемого в поджоге.
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