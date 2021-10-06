Неизвестные подожгли грузовик в Куньинском районе

09:31, 06 октября 2021, ПАИ



Фото: МЧС России по Псковской области



Фото: МЧС России по Псковской области



Фото: МЧС России по Псковской области





В 2:43 6 октября в деревне Каськово подожгли автомобиль «Урал», в котором выгорела изнутри кабина, также поврежден моторный отсек, сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Предположительная причина — поджог.

Правоохранительные органы занимаются проверкой и ищут подозреваемого в поджоге.