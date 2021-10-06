Псковичей предупредили об отключении воды в домах

09:40, 06 октября 2021, ПАИ

Горводоканал предупреждает о возможном отключении воды в домах Пскова 6 октября, сообщили в Telegram-канале региона.

Отключение водоснабжения может коснуться следующих адресов: ч/с - Крестовское шоссе, Болотный переулок, Зимний переулок, улица 2-я Рельсовая; улица Клавы Назаровой, 14, 16, 18, 19, 21, 25.