Псковичей предупредили об отключении воды в домах
Горводоканал предупреждает о возможном отключении воды в домах Пскова 6 октября, сообщили в Telegram-канале региона.
Отключение водоснабжения может коснуться следующих адресов: ч/с - Крестовское шоссе, Болотный переулок, Зимний переулок, улица 2-я Рельсовая; улица Клавы Назаровой, 14, 16, 18, 19, 21, 25.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как именно вы пользуетесь услугами почты?
06 октября 2021
Псковские студенты побывали на Всероссийском форуме студенческих педагогических отрядов в Краснодарском крае