Гидрологические исследования для последующего строительства моста начались в Пскове

10:03, 06 октября 2021, ПАИ

В Пскове на реке Великой начались гидрологические исследования для последующего строительства временного моста, пишет «Псковская правда» со ссылкой на начальника УГХ администрации Пскова Александра Грацкого.

Исследования проведут в двух точках, где возможно строительство моста, – створ улицы Розы Люксембург и Профсоюзной, Комсомольской площади и улицы Леона Поземского. По словам Грацкого, в приоритете находится первый вариант.

В ходе работ специалисты исследуют грунт для того, чтобы правильно подобрать сваи для временного моста. После этого начнется разработка проектно-сметной документации, которая должна быть готова к концу ноября.

Временный мост планируется построить в 2023 году. Он заменит Ольгинский мост на время его капремонта.