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Происшествия

Спиртное пытался украсть мужчина из магазина в Великих Луках

В Великих Луках росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

5 октября в 11:34 экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Первомайской сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 40-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По данному факту проводится проверка.

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