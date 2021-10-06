Спиртное пытался украсть мужчина из магазина в Великих Луках

10:09, 06 октября 2021, ПАИ

В Великих Луках росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

5 октября в 11:34 экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Первомайской сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 40-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

По данному факту проводится проверка.