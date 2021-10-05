Всероссийский проект «Герои с нашего двора!» стартовал в Псковской области

10:14, 06 октября 2021, ПАИ

Всероссийский проект «Герои с нашего двора!» стартовал в Псковской области. Начинание поддержал губернатор региона Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в региональном Центре спортивной подготовки.

«Герои с нашего двора!». Баннеры с выдающимися спортсменами уже появляются на улицах области! Это наша гордость», - написал в своём аккаунте в Instagram Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что по данным ВЦИОМ 97% россиян не знают по имени ни одного спортсмена, которые защищали честь России на Олимпиаде в Токио, и предположил, что, скорее всего, ещё меньше знают тех, кто показывает высокие результаты на первенствах мира, Европы и России. По его словам, «лучших из лучших стоит знать – это достойный пример, что упорным трудом каждый может дойти до вершины».

Руководитель проекта в регионе, заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Галина Макарова уточнила, что было запущено сразу три серии баннеров — «Летние и зимние виды спорта» и «Герои с неограниченными возможностями!». Одна из участвующих в проекте спортсменок представила родную область на Паралимпийских играх в Токио, которые прошли в период с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

«Жители очень тепло приняли наше начинание, которое так оригинально рассказывает о юных талантах Псковской области. Дети с удовольствием фотографируются на фоне баннеров, родители, родственники и друзья ребят, попавших в проект, гордятся ими. В первом размещении баннеров приняли участие 35 спортсменов. Надеемся, что в дальнейшем количество участников будет расти, появятся новые серии», - добавила Галина Макарова.

При реализации социального проекта использовались средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.

Автор проекта Александр Борматов уверен, что «Герои с нашего двора!» помогут поддержать талантливых ребят.

«Псковская область стала 28-м участником проекта. Счастлив, что в нашу дружную семью вошёл регион с такой богатой спортивной историей, прекрасным потенциалом для развития юных дарований в культуре и науке. За четыре года работы проекта «Герои с нашего двора!» ребята смотрят на своих сверстников на баннерах, вдохновляются их достижениями и охотно идут в спортивные и творческие секции, подтягиваются в учёбе. Уверен, что и в Псковской области скоро зажжётся ещё много новых звёздочек», - поделился ожиданиями Александр Борматов.

Проект «Герои с нашего двора!» зародился в Новосибирске в 2017 году. Сегодня он представлен в 29 регионах России, украинском Мариуполе и Республике Сербии. Основная задача проекта - популяризация различных видов спорта среди подрастающего поколения. Посещаемость детских спортивных секций за три года реализации проекта выросла на 32%. В рамках проекта размещены более 5000 баннеров, на которых изображены свыше 7000 талантливых детей страны.