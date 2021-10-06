Названы парадоксы COVID-19

10:29, 06 октября 2021, ПАИ

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал необъяснимые вещи, которые могут быть связаны с коронавирусом.

В первую очередь речь идёт о «суперраспространителях» инфекции, которые чаще всего не болеют сами, но массово заражают окружающих. По словам медика, чаще всего переносчиками COVID-19 выступают только 20 % людей, которых при этом достаточно сложно выявить.

Другой парадокс коронавируса связан с разной предрасположенностью к заболеванию. Люди с первой группой крови реже заражаются, уточнил телеведущий.

«Люди болеют повторно, но их намного меньше, чем об этом пишут газеты», – объяснил Александр Мясников статистику заражений людей с первой группой крови.