В ПсковГУ прошла специальная сессия «Биотехнологии и проблемы правового регулирования»

11:01, 06 октября 2021, ПАИ

В Псковском государственном университете прошла специальная сессия «Биотехнологии и проблемы правового регулирования», приуроченная к Третьему Всероссийскому микробиологическому конгрессу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В сессии приняли участие исследователи из Пскова, Москвы, Самары, Уфы, Калининграда и Томска. Экспертом выступил доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой медицинского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), ведущий специалист Российской Федерации в вопросах правового регулирования новых биотехнологий Александр Мохов.

Участники мероприятия отметили необходимость дальнейшего межпредметного и межнаучного изучения проблем определения пределов научных исследований и производственного внедрения новых генетических технологий, подготовки юристов, владеющих предметной базой, специальной терминологией для возможности профессиональной работы на рынке биотехнологий, предотвращения нарушения прав человека и обеспечения безопасности.

Мероприятие было организовано кафедрой гражданского права и процесса ПсковГУ, кафедрой гражданского и предпринимательского права Самарского университета и Центром правовых исследований высоких технологий Балтийского федерального университета имени И. Канта.