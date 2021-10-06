Два ножа и туалетную воду пытался украсть пскович из магазина на Рижском проспекте

11:27, 06 октября 2021, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

5 октября экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте – сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 50-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел два ножа и туалетную воду, при этом не заплатив за них.

По данному факту идет проверка, пояснили в ведомстве.