Родственников Валентина Ильина разыскивают в Псковской области

11:31, 06 октября 2021, ПАИ

В Псковской области разыскивают родственников Валентина Ильина. Детали описала его внучка Эдана в сообщении в адрес программы «Жди меня», рассказали Псковскому агентству информации волонтеры проекта в регионе.

Валентин Ильин родился в 1933 году в Великих Луках. «У него был двоюродный брат Евгений. Он был женат, супругу звали Мария Ивановна, проживали они в Темиртау (Кемеровская область). В 1961 году дедушку убили», - написала Эдана, которая надеется получить любую информацию о родственниках в Псковской области.

Жителей Псковской области просят связаться с волонтерами проекта по электронной почте: pskovnews@mail.ru.