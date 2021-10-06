805 человек умерли от коронавируса в Псковской области с начала пандемии

11:46, 06 октября 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончались ещё шесть человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 805 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 51 578 человек, 43 832 пациента выздоровело.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.