Дмитрий Шахов обменялся опытом с коллегой из Владимирской области

12:12, 06 октября 2021, ПАИ

Во Владимире состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека во Владимирской области Людмилы Романовой и Уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова. Омбудсмены обсудили актуальные вопросы правозащитной деятельности и алгоритм оказания содействия в решении проблем жителей регионов, а также обеспечения защиты прав и свобод заявителей в рамках партнерства по оказанию взаимной помощи при рассмотрении конкретных жалоб граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Как отметили в пресс-службе, большой интерес в ходе беседы у Дмитрия Шахова вызвал проект «Социальная защищённость», который реализуется омбудсменом Владимирской области Людмилой Романовой совместно с Уполномоченным по правам ребёнка Юлией Раснянской и Уполномоченным по защите прав предпринимателей Аллой Матюшкиной, направленный на защиту и восстановление прав жителей региона, обеспечение работы всех правозащитных механизмом.

«Общение с коллегами всегда очень интересно. Мы обсудили ряд проблемных ситуаций, например, качество жизни в сельской местности, обеспечение пожарной безопасности жителей сельских поселений с численностью менее 50 человек, кадровые проблемы в системах здравоохранения Владимирской и Псковской областях и качество оказания жителям медицинской помощи, особенно в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19, отдельные вопросы по защите прав мигрантов, жилищные права наших жителей, а также обсудили прошедшие выборы и выявленные проблемы», - рассказала Людмила Романова.

Региональные омбудсмены Людмила Романова и Дмитрий Шахов поддержали инициативу федерального омбудсмена Татьяны Москальковой, которая направлена на оперативное решение многих вопросов - формирование единого цифрового профиля уполномоченных по правам человека, создание которого было одобрено Правительством Российской Федерации. Предполагается, что это позволит унифицировать информационно-цифровые системы уполномоченных федерального и регионального уровней и обеспечит прозрачность их работы и доступность информации для наших граждан.