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Перспективы сотрудничества ПсковГУ с вузами Беларуси и стран СНГ обсудили на международном форуме в Минске

Проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ, профессор Ольга Серова принимает участие в Международном образовательном форуме единства иностранных выпускников белорусских (советских) вузов и стран СНГ, который проходит в Минске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Это масштабное мероприятие объединило вузы РБ и РФ, вузы стран СНГ, их выпускников, учившихся в вузах Беларуси в годы СССР и периода независимости республики. Старт значимому мероприятию дал министр образования РБ Игорь Карпенко. Форум собрал вместе представителей ассоциаций выпускников советских и российских вузов, работников науки и культуры. В течение пяти дней им предстоит обсудить вопросы сотрудничества университетов и бизнеса, роль ассоциаций выпускников университетов в развитии связи с индустрией, продвижении научных исследований и разработок.

«ПсковГУ встроен в процессы интернационализации образования, активно развивается взаимодействие со многими странами, - подчеркнула Ольга Серова. - Наша задача - сделать университет действительно международным, обеспечить взаимодействие с нашими студентами из других стран и после выпуска содействовать их успешному трудоустройству как в своих странах, так и в России».

Организаторами форума выступили Министерство образования Республики Беларусь, Республиканский институт высшей школы, Международная ассоциация выпускников вузов, Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений. Форум стал площадкой для установления деловых контактов для дальнейшего сотрудничества стран в сфере образования.

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