Россиянам объяснили разницу цен между полётами в Анапу и Турцию
Эксперты туристической отрасли объяснили россиянам, почему полёты на отечественные курорты обходятся зачастую дороже, чем поездки в Турцию, сообщает «Рамблер».
Главную роль в этом играет поддержка авиаперевозчиков со стороны государства. Так, руководство Турции выделяет дотации авиакомпаниям за каждого доставленного туриста. За рейс, который привезет в страну около 100 новых туристов, перевозчик получит порядка 500 тысяч рублей. Такие меры поддержки со стороны властей позволяют авиакомпаниям значительно снижать цены на билеты.
В России подобные меры также применяются, но достаточно редко и обычно касаются компаний, которые осуществляют полёты в труднодоступные или удаленные регионы, такие как Дальний Восток или Калининград.
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