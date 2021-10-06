Россиянам объяснили разницу цен между полётами в Анапу и Турцию

12:32, 06 октября 2021, ПАИ

Эксперты туристической отрасли объяснили россиянам, почему полёты на отечественные курорты обходятся зачастую дороже, чем поездки в Турцию, сообщает «Рамблер».

Главную роль в этом играет поддержка авиаперевозчиков со стороны государства. Так, руководство Турции выделяет дотации авиакомпаниям за каждого доставленного туриста. За рейс, который привезет в страну около 100 новых туристов, перевозчик получит порядка 500 тысяч рублей. Такие меры поддержки со стороны властей позволяют авиакомпаниям значительно снижать цены на билеты.

В России подобные меры также применяются, но достаточно редко и обычно касаются компаний, которые осуществляют полёты в труднодоступные или удаленные регионы, такие как Дальний Восток или Калининград.