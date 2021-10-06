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Представители Белорусской товарной биржи приедут на рабочую встречу в Псковскую область

12 октября в Пскове состоится рабочая встреча представителей «Белорусской универсальной товарной биржи» (БУТБ) c руководством предприятий лесопромышленного комплекса Псковской области. Мероприятие организуется Торгово-промышленной палатой Псковской области в рамках реализации соглашения между администрацией Псковской области и правительства Белоруссии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2021-2023 годы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Псковской области.

На встрече будут представлены возможности «Белорусской универсальной товарной биржи» по реализации продукции регионального ЛПК с использованием биржевой платформы БУТБ, задействования ее площадки в качестве надежного канала сбыта продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья (64 государства). Данные биржевые механизмы позволяют гарантировать исполнение заключенных контрактов с зарубежными и российскими контрагентами, минимизировать риски и конкретизировать поиск деловых партнеров для псковских предприятий в государствах СНГ, Евросоюза, а также других странах.

В настоящий момент БУТБ является крупнейшей товарной биржей Восточной Европы, обслуживающей более 25 000 клиентов из 64 стран мира. В 2020 г. объем биржевых торгов превысил 2,3 млрд долларов США.  На БУТБ аккредитовано 2,5 тыс. российских компаний, ежегодный объем биржевых операций с их участием превышает 130 млн долларов США. Для всех клиентов биржи введена бесплатная аккредитация, дополнительно для российских компаний максимально упрощен порядок регистрации, в т. ч. отменяющий требование легализации предоставляемых документов.

Биржевые механизмы БУТБ предоставляют псковским предпринимателям возможность заключать сделки по товарам, в том числе лесопродукции, и услугам на основе свободного ценообразования и проводить торги реальным товаром с гарантированной оплатой и поставкой.

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