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Общество

Самым цитируемым СМИ региона за сентябрь стало ПАИ

Индекс цитируемости 21,32 и 5 112 цитат вывело портал Псковского агентства информации в лидеры Псковской области по итогам сентября в сервисе «Медиалогия». У ближайшего конкурента эти же показатели составили 19,73 и 2 133 соответственно.

Третье место в региональном топ-5 занял великолукский новостной портал (ИЦ 6,18, количество цитат 863), за ним идет областное телевидение с индексом цитируемости в 3,28 и 573 цитатами, а замыкает пятерку псковский филиал федеральной радиостанции (ИЦ 1,89, количество цитат 210).

Самый высокий индекс был присвоен новости об антиковидных мерах в регионе. Сообщение по ссылкой на ПАИ под заголовком «Первый российский губернатор предупредил об угрозе нового локдауна» вышло на РБК.

Уже традиционно наибольший интерес к новостям о регионе проявляют областные и московские (федеральные) СМИ. В самые популярные рубрики попали: общество, общество и социальная сфера, здоровье и медицина, транспорт, культура и искусство, ЧП, наука и образование, силовые структуры.

Добавим, что в десятку самых цитируемых также вошли интернет-газета «Псковская правда» (ИЦ 0,71, количество цитат 424), «Аргументы и факты - Псков» (ИЦ 0,57, количество цитат 385) и «КП-Псков» (ИЦ 0,12, количество цитат 22), все эти издания входят в медиахолдинг АНО ИД «Медиацентр 60».

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