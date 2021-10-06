Во всероссийской тренировке по гражданской обороне приняли участие сотрудники псковского УФСИН
6 октября стартовала ежегодная всероссийская тренировка по гражданской обороне в честь Дня образования гражданской обороны, который отмечается ежегодно 4 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно поручению правительства РФ в тренировке принимают участие федеральные органы исполнительной власти, а также органы исполнительной власти субъектов совместно с органами самоуправления.
Тренировка УФСИН России по Псковской области проводилась под руководством врио начальника управления Алексея Денисьева.
О начале проведения сообщили в 6 утра. Главной целью этой тренировки являлась выработка навыков управления силами и средствами при выполнении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Во время тренировки проверили готовность всех подразделений гражданской обороны, а также разъяснили участникам общую и частную обстановку при возникновении чрезвычайных ситуаций, были выработаны решения на выполнение мероприятий по гражданской обороне.
В пресс-службе добавили, что в рамках тренировки запланировано выполнение ряда мероприятий, направленных на совершенствование практических навыков личного состава.
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Во всероссийской тренировке по гражданской обороне приняли участие сотрудники псковского УФСИН