Во всероссийской тренировке по гражданской обороне приняли участие сотрудники псковского УФСИН

14:50, 06 октября 2021, ПАИ

6 октября стартовала ежегодная всероссийская тренировка по гражданской обороне в честь Дня образования гражданской обороны, который отмечается ежегодно 4 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно поручению правительства РФ в тренировке принимают участие федеральные органы исполнительной власти, а также органы исполнительной власти субъектов совместно с органами самоуправления.

Тренировка УФСИН России по Псковской области проводилась под руководством врио начальника управления Алексея Денисьева.

О начале проведения сообщили в 6 утра. Главной целью этой тренировки являлась выработка навыков управления силами и средствами при выполнении мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Во время тренировки проверили готовность всех подразделений гражданской обороны, а также разъяснили участникам общую и частную обстановку при возникновении чрезвычайных ситуаций, были выработаны решения на выполнение мероприятий по гражданской обороне.

В пресс-службе добавили, что в рамках тренировки запланировано выполнение ряда мероприятий, направленных на совершенствование практических навыков личного состава.