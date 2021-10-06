Новый участок курьерской доставки открылся в Пскове

13:32, 06 октября 2021, ПАИ

«Почта России» открыла в Пскове новый участок курьерской доставки, сообщили в пресс-службе регионального УФПС России.

Специализированный участок курьерской доставки EMS-отправлений открылся 6 октября на улице Герцена, 16. В помещении работает окно приема и выдачи почтовых отправлений для населения. Участок обслуживают шесть легковых курьерских машин и легкий грузовик для крупногабаритных посылок.

За 8 месяцев 2021 года объем EMS-отправлений в регионе вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 53 000 единиц. Ежедневно УФПС Псковской области отправляет порядка 200 посылок.

«В преддверии осеннего сезона распродаж, а также подготовки к новогодним праздникам Почта России готовится к значительному росту потока EMS-отправлений. Курьерская доставка пользуется все большей популярностью среди псковичей. Поэтому мы позаботились как о расширении самого участка, так и об увеличении его зоны обслуживания. Просторное отремонтированное помещение – важный шаг к улучшению условий труда сотрудников. Надеюсь, что удобное расположение и комфорт оценят также и наши клиенты, а участок курьерской доставки поможет частично снять нагрузку с почтового отделения 180022, расположенного в этом же здании», – рассказала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Пункт курьерской доставки будет работать ежедневно. В будние дни с 08:00 до 20:00, в выходные – с 09:00 до 18:00.

Информацию об оформлении, отправке и тарифах на пересылку почтовых отправлений можно найти на сайте или в мобильном приложении «Почты России», а также уточнить по телефону +7 (800) 100-00-00.