Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новый участок курьерской доставки открылся в Пскове

Фото Pixabay

«Почта России» открыла в Пскове новый участок курьерской доставки, сообщили в пресс-службе регионального УФПС России.

Специализированный участок курьерской доставки EMS-отправлений открылся 6 октября на улице Герцена, 16. В помещении работает окно приема и выдачи почтовых отправлений для населения. Участок обслуживают шесть легковых курьерских машин и легкий грузовик для крупногабаритных посылок.

За 8 месяцев 2021 года объем EMS-отправлений в регионе вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 53 000 единиц. Ежедневно УФПС Псковской области отправляет порядка 200 посылок.

«В преддверии осеннего сезона распродаж, а также подготовки к новогодним праздникам Почта России готовится к значительному росту потока EMS-отправлений. Курьерская доставка пользуется все большей популярностью среди псковичей. Поэтому мы позаботились как о расширении самого участка, так и об увеличении его зоны обслуживания. Просторное отремонтированное помещение – важный шаг к улучшению условий труда сотрудников. Надеюсь, что удобное расположение и комфорт оценят также и наши клиенты, а участок курьерской доставки поможет частично снять нагрузку с почтового отделения 180022, расположенного в этом же здании», – рассказала директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Пункт курьерской доставки будет работать ежедневно. В будние дни с 08:00 до 20:00, в выходные – с 09:00 до 18:00.

Информацию об оформлении, отправке и тарифах на пересылку почтовых отправлений можно найти на сайте или в мобильном приложении «Почты России», а также уточнить по телефону +7 (800) 100-00-00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

06 октября 2021

Что чаще всего российские туристы теряли в море
06 октября 2021

Способ справиться с осенней хандрой назвал Вильфанд
06 октября 2021

Россиянам объяснили разницу цен между полётами в Анапу и Турцию
06 октября 2021

805 человек умерли от коронавируса в Псковской области с начала пандемии
06 октября 2021

Рекордную смертность от COVID-19 зафиксировали в России
06 октября 2021

На две ночи закроют перекресток улиц Коммунальной и Юбилейной в Пскове

06 октября 2021

Псковские студенты побывали на Всероссийском форуме студенческих педагогических отрядов в Краснодарском крае
06 октября 2021

40% россиян готовы пожертвовать выходными ради более высокой зарплаты

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...