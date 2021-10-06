В Невельском районе отметили 78-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков

14:53, 06 октября 2021, ПАИ

6 октября Невельский район празднует 78-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В этот день свои поздравления жителям муниципалитета направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона отметил, что этот значимый день объединяет все поколения невельчан, наполняя сердца гордостью за свою историю, за непоколебимое мужество и героизм тех, кто отстоял будущее района, Псковской земли и всей страны.

«В суровых условиях оккупации жители находили в себе силы для сопротивления. Сегодня мы вспоминаем мужество, несгибаемую волю к победе и героизм дедов и прадедов. Они сражались в рядах Красной армии, участвовали в партизанском движении, оказывали всю возможную поддержку и помощь фронту», — отметил Михаил Ведерников и особые слова благодарности адресовал всем ныне живущим ветеранам, воинам и труженикам тыла, а также тем, кто после освобождения восстанавливал район.

В этот день в Невеле вице-губернатор Василий Осипов, глава Невельского района Олег Майоров возложили цветы к монументу, установленному на городском воинском захоронении. Память о воинах, погибших при освобождении района, и мирных жителях официальные лица почтили минутой молчания. Возложение прошло при соблюдении противовирусных регламентов.

Невельский район был захвачен 15 июля 1941 года. За время оккупации здесь было сожжено более 150 деревень, расстреляно 20 тысяч мирных жителей, погибло в лагерях около девяти тысяч военнопленных.

Освобождение Невеля и района от вражеской оккупации началось 6 октября 1943 года в период Невельской наступательной операции. Она была частью боевых действий войск Калининского фронта на Витебском направлении.