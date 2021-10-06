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Секретами выбора арбуза поделились с псковичами продавцы рынка «Нива»

Продавцы рынка «Нива» в Пскове поделились с горожанами секретами выбора арбуза. Об этом пишет «Комсомольская правда. Псков».

Одни из продавцов утверждают, что хвостик ягоды обязательно должен быть сухим, также следует его похлопать перед покупкой. «Если звук глухой – берите!» - уверяют они. Красная мякоть в разрезе и черные семечки также подтвердят спелость арбуза.

Другие не раскрывают своих секретов, советуя доверить выбор продавцу.

«Покупатели сами не умеют выбирать арбузы, - уверен продавец с 22-летним опытом работы. - если покупатель приходит и говорит, что ему нужен арбуз, я смотрю на него и сразу понимаю, какой арбуз ему понравится. Нет никаких критериев. Если я выбираю арбуз, а он вдруг оказывается плохой, то без вопросов возвращаю деньги».

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