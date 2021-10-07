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Общество

Сотрудники штабных подразделений МВД отмечают профессиональный праздник

7 октября отмечается День образования штабных подразделений в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации, установленный Приказом МВД РФ от 4 сентября 1998 года №557. Об этом сообщает calend.ru.

В этот день в 1918 году при Главном управлении рабоче-крестьянской милиции НКВД были сформированы Инструкторский и Информационный отделы. После их объединили в Инструкторско-инспекторский отдел, который затем вошел в состав сформированной в конце 1919 года Инспекции Главного управления милиции. В 1934 году после образования НКВД СССР появилась Главная инспекция НКВД, она существовала до 1957 года. В период конца 1960-х — начала 1980-х годов штабная служба подверглась реформированию: в 1968—1969 годах организационно-инспекторские подразделения были созданы повсеместно, а в 1971—1972 годах преобразованы в штабы. К концу 1982 года они были во всех министерствах и управлениях внутренних дел.

Сейчас штаб ГУВД занимается обеспечением управления силами и средствами при раскрытии преступлений по горячим следам. Сотрудники привлекаются к проведению антитеррористических, оперативно-профилактических, общественно-политических, культурно-массовых и других мероприятий. Также они отвечают за обеспечение связи при взаимодействии с другими силовыми структурами и ведомствами. Важным качеством считается умение сотрудников находить неординарные пути решения любых задач, они занимаются большим объемом аналитической работы.

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