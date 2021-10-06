Что представил «Музей Победы ПсковГУ» на выставке в Краснодарском крае

16:03, 06 октября 2021, ПАИ

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок», где сейчас проходит историко-патриотическая смена «Школьный музей Победы», появилась мини-экспозиция артефактов времен Великой Отечественной войны. Все они были найдены в Псковской области поисковыми вахтами. Рассказывают обо всех экспонатах обычные школьники из разных уголков нашего региона - десять активистов проекта «Музей Победы ПсковГУ», руководителем которого является Екатерина Гончарова, возглавляющая университетский Центр карьеры и трудоустройства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Группу школьников готовил к смене магистрант исторического факультета ПсковГУ, учитель истории Псковской инженерно-лингвистической гимназии Антон Петров — именно он отобрал экспонаты, составил текст экскурсии и описание артефактов.

Псковская команда проекта «Музей Победы ПсковГУ» привезла в Краснодарский край солдатский котелок РККА, стеклянную флягу образца 1932 года, два портсигара, солдатскую ложку завода «Красный Выборжец», артельную флягу и шлем М-16. Команда проекта поделилась с нами информацией о каждом из экспонатов.

1.Солдатский котелок РККА

На время вступления СССР в войну на оснащении армии имелось два вида котелков: цилиндрической (круглой) и бобовидной (овальной) формы. Конструкция круглого котелка была позаимствована из Русской императорской армии. Котелок выпускался из разных материалов: луженой жести, меди, латуни и алюминия в основном в Ленинграде на заводе «Красный Выборжец». В 1927 году в Ленинграде началось производство только алюминиевых котелков для РККА.

Стандарт для них — ОСТ №3287 – как обязательный был утверждён с 1 октября 1931 года. Однако с момента введения нового «овального» котелка образца 1936 года производство «круглых» котелков было прекращено, но на складах оставался достаточно большой запас выпущенных. В итоге в Красной Армии одновременно использовались оба варианта котелков. В связи с подходом немецких войск к Ленинграду, летом 1941 года производство котелков было перенесено в Лысьве (современный Пермский край) на завод №700 наркомата чёрной металлургии, он же ЛМЗ – Лысьвенский металлургический завод. Это предприятие производило для народного хозяйства эмалированную посуду, а для нужд армии – корпуса боеприпасов и стальные солдатские каски.

В качестве материала для котелков взамен дефицитного алюминия было решено использовать обыкновенную сталь с применением лужения оловом. До февраля 1942 года оловом покрывали и внешнюю и внутреннюю часть котелка. Затем с целью экономии олова смогли разработать технологию только внутреннего лужения котелка. За 1941-1945 годы на ЛМЗ было выпущено около 20 млн. круглых котелков.

В связи с тем, что котелки производились разными изготовителями, встречаются укороченные или малые котелки, а также стальные луженые внутри и эмалированные снаружи различного цвета эмалями.

За вторую половину 1941 было выпущено чуть более двух миллионов таких котелков, в 1942 году их сдали уже почти 3,5 миллиона, а всего к 1945 году на ЛМЗ было изготовлено порядка 20 миллионов стальных луженых котелков. При этом в ходе производства цена котелка постоянно снижалась – так, например, к концу 1942 года она составляла 4 рубля, что было меньше цены 1941 года почти на 20%. Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу, порой складываясь из малозаметных и незначительных на первый взгляд вещей.

2.Стеклянная фляга образца 1932 года

Такие фляги выпускались из различного по цвету стекла (цвет зависел от состава применяемого сырья), от «царских» стеклянных фляг они отличались более угловатой формой. Имели ёмкость 0,75 л. и 1 л, переносились в чехлах, аналогичных упрощённым чехлам образца 1915 года.

От алюминиевых эти фляги отличались бОльшим собственным весом - например, стеклянная фляга ёмкостью 0,75 л. весила 450 граммов (алюминиевая, ёмкостью 0,75 л. - 183 грамма).

3. Два портсигара

Окопное творчество суровых военных лет - самодельный портсигар РККА. Однозначно и неоспоримо: каждый из подобных предметов существует в единственном экземпляре. Данные образцы изготовлены из немецкого патронного ящика.

В окопах в минуты отдыха махорка и папиросы были единственной радостью бойцов. К оформлению портсигаров солдаты подходили творчески. На поверхность самодельных портсигаров наносили памятные надписи и рисунки. Их дарили своим командирам и однополчанам на долгую память. Эти вещи передавали лучшим друзьям, когда солдат погибал. Советский воин, пронеся такой портсигар в кармане офицерского кителя или солдатской гимнастерки через всю войну, бережно хранил его и в мирное время. Ведь именно этот предмет был с ним там, откуда многие не вернулись.

Оба портсигара были подняты в Ленинградской области в ходе поисковой вахте. Погибшие бойцы, их владельцы, служили на Ленинградском фронте и погибли примерно в одно время - в 1944 году

4. Солдатская ложка завода «Красный Выборжец»

Ложка и нож были самыми необходимыми предметами быта. В комплект снаряжения по вещевому довольствию советского солдата входили приборы для принятия пищи: котелок и ложка. Вилок красноармейцам не давали.

Ложку всегда старались подписывать, потому что она также могла запросто перекочевать к товарищу. Опять-таки нередки были гравировки с лозунгами «Смерть фашистским оккупантам!», «Смерть Гансу и Фрицу!» и тому подобными. Носили ложки в вещмешке, но ещё чаще их засовывали в голенище сапога.

Ложка, представленная в экспозиции, как и тысячи других, была выпущена заводом «Красный Выборжец». История этого производства начинается в середине XIX века, когда прибалтийский немец, механик Федор Гош покупает на Выборгской стороне землю и строит завод по производству железных и медных труб. Потом завод выкупает некто Розенкранц, и до Октябрьского переворота производство носит имя хозяина. Завод процветает, его продукция востребована, а выпускает он продукцию из меди. До 1920 года стоял, по понятным причинам, с 1922 стал «Красным Выборжцем».

Художественно-монументальный бронзо-литейный цех отлил знаменитый памятник Ленину у Финлядского вокзала. К концу 1930 года завод выпускал прокат из простых и сложных латуней, алюминиевых бронз, нескольких марок меди и медно-никелевых сплавов для тяжелой промышленности.

В годы Великой Отечественной войны предприятие в основном вывезли на Урал, но оно продолжало выпускать в блокадном городе алюминиевую посуду и стволы минометов для фронта.

5. Артельная фляга

Фляги из оцинкованного железа, предположительно, артельного производства, использовались взамен стеклянных или алюминиевых фляг. Информации по ним крайне мало.

Известно, что данные образцы использовались народным ополчением, истребительными батальонами, пехотой Красной Армии. Предположительно, производились в блокадном Ленинграде.

6. Шлем М-16

В 1915 году под руководством военного врача профессора Фридриха Шведра и профессора Аугуста Бира была начата разработка стального шлема. Исследовав ранения головы и причины их вызывающие, специалисты изготовили разнообразные прототипы, которые проверялись на полигоне. В 1916году к производству был принят стальной шлем М16.

Первая небольшая партия М16 поступила в войска под Верденом. Было отмечено резкое снижение ранений в голову, что привело к массовому производству М16 и полному вытеснению пикельхельмов.

Одной из особенностей М16 были маленькие рожки на шлеме, что вызвало много шуток и карикатур о рогатости немецких солдат со стороны врагов Германии. На самом деле эти самые рожки на шлемах – попытка ученых обезопасить солдат в новой по тем временам окопной войне. Увеличить броню и сделать шлем пригодным для повседневной носки не представлялась возможным, поэтому была разработана навесная бронеплита, которая навешивалась на шлем при окопных противостояниях. Бронеплита цеплялась за рожки и притягивалась кожаным ремешком. Вся комичность ситуации была в том, что каски выпускались в разных размерах, а бронеплита в одном, следовательно, для надежного крепления бронеплиты на малых размерах касок производитель увеличивал.

Во второй половине 30-х годов ХХ века такие шлемы поставлялись в ряд Европейских армий. После присоединения Прибалтики к СССР были образование территориальные подразделения, такие как 24 латвийский территориальный корпус РККА. Бойцы этого корпуса принимали непосредственное участие в приграничных боях и на территории Псковского района.

Фото из личного архива магистранта исторического факультета ПсковГУ, учителя истории Псковской инженерно-лингвистической гимназии Антона Петрова (проект «Музей Победы ПсковГУ»).