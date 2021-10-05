Рояль за миллион рублей заказала администрация Порховского района

16:14, 06 октября 2021, ПАИ

Рояль Yamaha GB 1 K PE или эквивалент заказала администрация Порховского района. Электронный аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 263 157,89 рубля. Источник финансирования — субсидия из областного бюджета с участием софинансирования из бюджета муниципального образования.

Проведение аукциона в электронной форме запланировано 18 октября. Товар должен быть поставлен в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта.