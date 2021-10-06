Двойные дипломы ПсковГУ и Высшей школы экономики получат псковские магистры

16:20, 06 октября 2021, ПАИ

Выпускники магистратуры ПсковГУ могут получить двойные дипломы – псковского вуза и НИУ «Высшая школа экономики». Сетевая программа между университетами стартовала с начала этого учебного года и сейчас реализуется по направлению «Педагогическое образование» (профиль «Педагогическая деятельность в условиях изменений»). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Это первая программа в ПсковГУ, которая предусматривает тесное сотрудничество с одним из ведущих университетов Российской Федерации: НИУ ВШЭ не один год занимает первое место в рейтинге 100 лучших вузов российской Федерации по версии Forbes, является лидером среди российских вузов по 10 направлениям, включая «Образование».

«Сотрудничество с таким вузом ко многому обязывает и призывает стремиться к ещё более высокому качеству образования, - уверена заведующая кафедрой математики и теории игр, соруководитель магистерской программы «Педагогическая деятельность в условиях изменений», доцент Ирина Соловьева. - Вместе с тем подписание договора о реализации сетевой программы - это признание опыта, результатов и традиций педагогического образования, реализующегося в стенах Псковского государственного университета на протяжении многих десятилетий».

Программой предусмотрено проведение лекций и практических занятий, в том числе по таким уникальным дисциплинам, как «Педагогическая коммуникация», «Лучшие практики общего образования в России и за рубежом», «Педагогический дизайн», «Цифровая дидактика». В ходе обучения запланированы также шесть массовых открытых онлайн-курсов (МООКов), которые разработаны преподавателями ВШЭ.

«Благодаря магистерской программе «Педагогическая деятельность в условиях изменений» школы Псковской области вскоре получат новых учителей, которые владеют всеми современными подходами и методиками, по-другому видят учебный процесс, способны его менять и взаимодействовать с учениками более эффективно, - отметила доцент Института образования ВШЭ Мария Лытаева. - Выпускники программы смогут гибко реагировать на постоянные изменения, внедрять инновации, учить детей и учиться вместе с ними. Надеюсь, наше сотрудничество продолжится, в том числе в части развития образования в Псковской области, а новые подходы к подготовке магистров будут распространяться и в других региональных университетах».

В ПсковГУ, в свою очередь, надеются, что сотрудничество с престижным вузом обогатит преподавателей университета новыми смыслами, а студенты образовательной программы познакомятся с передовыми практиками и приобретут незаменимый опыт общения с лучшими педагогами страны.

«Педагогическое образование — это сфера деятельности, которая постоянно реформируется, учитель — профессия, требования к которой неуклонно растут, - добавила доцент Псковского государственного университета, соруководитель магистерской программы Галина Маслова. - С учетом происходящих изменений он должен уметь не только эффективно помогать каждому ученику выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, но и одновременно развиваться сам. Эти и другие компетенции мы начинаем формировать у студентов новой магистерской программы, стартовавшей в этом учебном году. Программа реализуется совместно с НИУ ВШЭ — передовым университетом, где работают научно-педагогические кадры высочайшего уровня».

На данный момент по сетевой программе двойных дипломов обучаются 15 магистрантов – все они уже работают в сфере образования. План занятий составлен из расчета одна дисциплина в день: так магистранты смогут глубже погрузиться в проблематику занятий.

Согласно договору с ВШЭ для студентов и преподавателей ПсковГУ предусмотрены допуск к библиотечным ресурсам НИУ ВШЭ, тесное сотрудничество в организации научно-исследовательской работы студентов, проведение совместных методических и научно-исследовательских семинаров. ВШЭ охотно делится содержанием дисциплин и технологиями организации образовательного процесса, предоставляя возможность псковским студентам слушать лекции профессоров «Вышки», а преподавателям присутствовать на защитах проектов и выпускных квалификационных работ.