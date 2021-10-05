Соревнования по скандинавской ходьбе прошли в Псковском районе
Соревнования по скандинавской ходьбе состоялись 2 октября в Псковском районе на пришкольном стадионе Моглинской средней общеобразовательной школы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.
Победителями в командном зачёте стали Писковичская, Логозовская, Тямшанская волости.
В личном зачёте победили Вера Котерева (Писковичская волость), Антонина Иванова (Логозовская волость), Людмила Андрюшенкова (Писковичская волость).
Всех участников соревнований наградили памятными дипломами.
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