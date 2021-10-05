Соревнования по скандинавской ходьбе прошли в Псковском районе

16:27, 06 октября 2021, ПАИ

Соревнования по скандинавской ходьбе состоялись 2 октября в Псковском районе на пришкольном стадионе Моглинской средней общеобразовательной школы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

Победителями в командном зачёте стали Писковичская, Логозовская, Тямшанская волости.

В личном зачёте победили Вера Котерева (Писковичская волость), Антонина Иванова (Логозовская волость), Людмила Андрюшенкова (Писковичская волость).

Всех участников соревнований наградили памятными дипломами.