Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Схема движения пяти автобусов изменится в Пскове 7 октября

7 октября с 10:00 до 16:00 в Пскове изменится схема движения автобусов маршрутов № 2, 25, 22, 30, 124. Это связано с проведением работ по прокладке трубопровода на улице Рокоссовского, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Автобусы маршрута №2 «Вокзал – Балтийская» будут следовать от улицы Балтийской по Рижскому проспекту (минуя поворот на улицу Рокоссовского) до улицы Печорской. Далее по улице Печорской до улицы Коммунальной, а затем - по обычному маршруту. Исключаются остановки «Рижский микрорайон» и «Улица Рокоссовского».

Автобусы маршрута №25 «Родина – Архив» будут идти от деревни Родина по Рижскому проспекту до улицы Балтийской, затем налево по улице Балтийской с остановками «Улица Балтийская» и «Ледовый дворец». Далее - по своему маршруту. Исключаются остановки «Рижский проспект», «Рижский микрорайон». В обратном направлении автобусы пойдут по улицам Коммунальной, Балтийской и Рижскому проспекту. Исключаются остановки «Улица Рокоссовского» (у дома №22) и «Рижский проспект». Вводятся остановки «Улица Рокоссовского» (у дома №77 на улице Коммунальной, конечная остановка маршрутов № 3 и 4), «Ледовый дворец», «Улица Балтийская».

Автобусы маршрутов №22 «Политехнический колледж - Архив» и №30 «Рокоссовского – Юности» с Рижского проспекта будут следовать по улице Печорской до улицы Коммунальной, далее по обычному маршруту. Остановки «Телецентр», «Рижский микрорайон», «Улица Рокоссовского» упраздняются. Вводится дополнительная остановка перед поворотом на улицу Печорскую.

Автобус маршрута №124 при следовании от деревни Ваулино будет поворачивать направо на улицу Печорскую, далее - до остановки «Улица Рокоссовского». Остановки «Телецентр» и «Рижский микрорайон» упраздняются. При следовании от остановки «Улица Рокоссовского» в деревню Ваулино автобус отправится с площадки отстоя по улице Коммунальной с поворотом направо на улицу Западную и далее по маршруту. Остановка «Телецентр» упраздняется.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как именно вы пользуетесь услугами почты?
Проголосовать >>>

06 октября 2021

«Университетские классы» для школьников снова заработали в ПсковГУ
06 октября 2021

Фоторепортаж: а листочек с берёзки упал на плечо
06 октября 2021

Фоторепортаж: ЧС на нефтебазе ликвидировали в Пскове

06 октября 2021

Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Вологодской области
06 октября 2021

«Главная тема»: День «Ч»
06 октября 2021

Елена Бибикова удостоена высшей награды Совета Федерации
06 октября 2021

Два года условно получил мужчина за незаконную ловлю рыбы в Псковской области
06 октября 2021

Уволены четыре сотрудника саратовского ФСИН после видео пыток заключенных

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...