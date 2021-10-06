Схема движения пяти автобусов изменится в Пскове 7 октября

17:05, 06 октября 2021, ПАИ

7 октября с 10:00 до 16:00 в Пскове изменится схема движения автобусов маршрутов № 2, 25, 22, 30, 124. Это связано с проведением работ по прокладке трубопровода на улице Рокоссовского, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Автобусы маршрута №2 «Вокзал – Балтийская» будут следовать от улицы Балтийской по Рижскому проспекту (минуя поворот на улицу Рокоссовского) до улицы Печорской. Далее по улице Печорской до улицы Коммунальной, а затем - по обычному маршруту. Исключаются остановки «Рижский микрорайон» и «Улица Рокоссовского».

Автобусы маршрута №25 «Родина – Архив» будут идти от деревни Родина по Рижскому проспекту до улицы Балтийской, затем налево по улице Балтийской с остановками «Улица Балтийская» и «Ледовый дворец». Далее - по своему маршруту. Исключаются остановки «Рижский проспект», «Рижский микрорайон». В обратном направлении автобусы пойдут по улицам Коммунальной, Балтийской и Рижскому проспекту. Исключаются остановки «Улица Рокоссовского» (у дома №22) и «Рижский проспект». Вводятся остановки «Улица Рокоссовского» (у дома №77 на улице Коммунальной, конечная остановка маршрутов № 3 и 4), «Ледовый дворец», «Улица Балтийская».

Автобусы маршрутов №22 «Политехнический колледж - Архив» и №30 «Рокоссовского – Юности» с Рижского проспекта будут следовать по улице Печорской до улицы Коммунальной, далее по обычному маршруту. Остановки «Телецентр», «Рижский микрорайон», «Улица Рокоссовского» упраздняются. Вводится дополнительная остановка перед поворотом на улицу Печорскую.

Автобус маршрута №124 при следовании от деревни Ваулино будет поворачивать направо на улицу Печорскую, далее - до остановки «Улица Рокоссовского». Остановки «Телецентр» и «Рижский микрорайон» упраздняются. При следовании от остановки «Улица Рокоссовского» в деревню Ваулино автобус отправится с площадки отстоя по улице Коммунальной с поворотом направо на улицу Западную и далее по маршруту. Остановка «Телецентр» упраздняется.