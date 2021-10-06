Консультационная служба для родителей появится на базе ПсковГУ в 2022 году

17:06, 06 октября 2021, ПАИ

Службу консультирования для родителей создадут на базе ПсковГУ в 2022 году. К работе с теми, у кого уже есть дети, и теми, кто только планирует завести или взять на попечение ребенка, привлекут широкий спектр специалистов - психологов, дефектологов, социальных работников, социальных педагогов, юристов и других. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Служба начнет работу в рамках проекта педагогов Института образования и социальных наук Псковского государственного университета, который вошел в число победителей конкурса, организованного Министерством просвещения Российской Федерации. Цель проекта, выигравшего федеральный грант, – формирование родительской компетенции и осознанного родительства.

Старший преподаватель кафедры психологии Естественно-географического факультета ПсковГУ, член команды разработчиков проекта Екатерина Ковалевская рассказала подробнее о замысле проекта.

«Мы хотим создать специальную службу консультирования родителей по широкому кругу вопросов в рамках компетенции специалистов, - подчеркнула Екатерина. – Семьи смогут обратиться к нам с любыми вопросами, касающимися воспитания, развития и здоровья ребенка».

Для удобства работы будет создан сайт, на котором в онлайн-формате все желающие смогут задать интересующий вопрос специалисту. Также будет работать очная форма приема родителей. Обратиться в службу можно будет совершенно бесплатно.

Основной состав специалистов – преподаватели, имеющие базовое образование и подтвержденную квалификацию по развитию и воспитанию ребенка. Многие из них имеют ученую степень. Также будут привлекаться специалисты со стороны, в основном – социальные педагоги.

«Мы хотим, чтобы служба работала как можно больше. Запрос будет поступать модератору, который направит его конкретному специалисту. Постараемся подключаться к работе и в выходные дни», — сообщила Екатерина Ковалевская и добавила, что проект планируется запустить с февраля.

Грант предоставляется в рамках реализации мероприятия «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» госпрограммы РФ «Развитие образования».