Центр поддержки кинематографии в Псковской области продолжает прием заявок от кинокомпаний

17:11, 06 октября 2021, ПАИ

Центр поддержки кинематографии, созданный на базе Театрально-концертной дирекции Псковской области, продолжает прием заявок от кинокомпаний, которые снимали фильмы на территории региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе дирекции.

На основании конкурсного отбора по решению комиссии кинопроизводителям будет возвращаться часть затрат на производство фильмов путем предоставления субсидий из областного бюджета.

Подать заявку можно в срок до 1 ноября 2021 года до 18:00 по адресу: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Конная, д. 2, офис 406. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Театрально-концертной дирекции.

Администрация региона в мае 2019 года подписала соглашение, согласно которому на базе Театрально-концертной дирекции создан Центр поддержки кинематографии. Он получил все полномочия по государственной поддержке киностудий, действующих на территории региона. Одной из основных целей Центра является поддержка отечественной кинематографии.