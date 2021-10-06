Два года условно получил мужчина за незаконную ловлю рыбы в Псковской области

17:19, 06 октября 2021, ПАИ

28 сентября Гдовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гдовчанина, которого обвинили в незаконной ловле рыбы с применением рыболовной сетки на месте нереста, совершенной на особо охраняемой природной территории с причинением крупного ущерба (ч. 3 ст. 256 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Судом установлено, что подсудимый, используя весельную лодку, установил 12 лесковых рыболовных сетей, которые запрещены в Тёплом озере в Гдовском районе, в месте нереста щуки. На следующий день мужчина собрал улов, которым причинил водным биологическим ресурсам ущерб в размере 460 000 рублей.

Подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном, согласился с предъявленным ему обвинением.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.