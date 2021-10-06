Псковская научная библиотека приглашает на выставки

18:17, 06 октября 2021, ПАИ

В Псковской областной научной библиотеке (ул. Профсоюзная, д.2) работают художественные и книжно-иллюстративные выставки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

Одна из них – «Мысли о России» – приурочена ко дню рождения Президента России Владимира Путина, который отмечается 7 октября. На ней представлены издания известных российских и зарубежных политологов, повествующие о жизни и работе российского лидера и его ближайшем окружении.

Отдел литературы по культуре и искусству предлагает вниманию посетителей книжную выставку «Новое слово в науке об искусстве», посвященную современным искусствоведческим исследованиям. В отделе абонемента работает выставка к юбилею писателя и киносценариста Юлиана Семенова, больше всего запомнившегося читателям благодаря историям о Штирлице.

Выставка «Поэзия в таланте. Некрасов и Толстой» из фондов Государственного музея Л.Н. Толстого посвящена дружбе и сотрудничеству двух великих литераторов.

Экспозицию «Отразиться в слове» составляют 24 портрета Валентина Курбатова, которые сопровождаются цитатами из его писем и произведений. Снимки сделаны в разные годы фотокорреспондентом ИТАР-ТАСС Юрием Белинским.

В рамках проекта «Малая галерея искусств» в библиотеке представлены живописные работы Галины Крылосовой, а на вернисаже Ираиды Самойленко «Здесь дышится легче, здесь воздух иной» – пейзажи и натюрморты.

С картинами и аудиоисториями их героев можно познакомиться на выставке «Личный дневник» молодой московской художницы Веры Спасибкиной.

Вход свободный.

