Дорогу Порхов – Успенье отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

18:33, 06 октября 2021, ПАИ

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Порховском и Дедовическом районах отремонтируют дорогу Порхов – Успенье. Об этом ПАИ сообщили в Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Контракт на ремонт около 51 км трассы подписали заказчик работ ГБУ ПО «Псковавтодор» и подрядная организация АО «Буер».

В ходе работ дорогу расчистят от разросшегося кустарника, расчистят водоотводы, срежут старый асфальт. Далее подрядчик уложит два слоя асфальто-бетонного покрытия взамен изношенного и укрепит обочини.

Ремонт моста на первом километре также вошёл в контракт.

По договору заменят автобусные площадки, а на дорогу нанесут необходимую разметку.



Общая стоимость работ по контракту составляет 844 млн рублей. Средства направлены из областного бюджета.