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Общество

«Университетские классы» для школьников снова заработали в ПсковГУ

Университетские классы - первая школьная ступенька при поступлении в вуз. Фото ПсковГУ

В Псковском государственном университете действует программа «Университетские классы». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В этом году ее слушателями стали учащиеся 7, 9, 10 и 11 классов школ Пскова и Псковской области. Для школьников это уникальная возможность расширить свои предметные знания, круг интересов и обстоятельно подготовиться к поступлению в высшие учебные заведения.

Программа включает несколько модулей:

«Биологическая химия» (10-11 кл.), «Биология: Путеводитель старшеклассника» (10-11 кл., подготовка к ЕГЭ), «Физика» (10-11 кл.); «Правоведение» (10-11 кл.), «Обществознание. Путеводитель девятиклассника» (подготовка к ОГЭ, 9 кл.), «Математика и гармония» (для 7 класса).

Занятия проводятся преподавателями ПсковГУ как в очной форме, так и в режиме онлайн на платформе Zoom



 

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